Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına Ankara'da devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi sanık Hannan Yılbaşı hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Yılbaşı ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada, Yargıtay Savcısı, sanık hakkındaki iddianamenin özetini okudu.

İddianamede sanığın, örgütün himmet toplanan ve talimatların verildiği toplantılarına katıldığı, FETÖ'nün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Danıştay üyeliğine seçilenler arasında bulunduğu, örgüt mensuplarının yaşı küçük olmasına rağmen ısrarla üye seçilmesini istedikleri, HSYK üyeliği için 2014'te yapılan seçim öncesi, cemaatin adayları için oy istediği, verilmemesi halinde tayin edileceklerine ilişkin hakimleri tehdit ettiği, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle amaçları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

Savunma için söz verilen sanık Hannan Yılbaşı, silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını reddetti, 15 Temmuz darbe girişimini yapan ve destekleyenleri şiddetle kınadığını söyledi.

Cemaat yapısı içinde yer aldığına dair itirafçı beyanları dışında somut bir delil bulunmadığını iddia eden Yılbaşı, aleyhinde ifade verenlerin tutukluluktan kurtulmak amacıyla bu şekilde beyanda bulunduklarını savundu. Yılbaşı, aleyhindeki ifadelerin somut bilgi içermediğini, soyut, zanna dayalı değerlendirmelerden ibaret olduğunu ileri sürdü.

Örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u cezaevinde duyduğunu ileri süren Yılbaşı, programı kullanmadığına dair tespit ile örgüt mensuplarının yazışmalarında adının geçmediğine dair bilgilerin de mahkemeye sunulduğunu söyledi.

Bank Asya'da hesabı bulunmadığını, kendisinin veya çocuklarının örgütün eğitim kurumlarına, dershanelerine gitmediğini, yapının gazete ve dergilerine abone olmadığını, yayınlarını izlemediğini öne süren Yılbaşı, himmet adı altında hayatının hiçbir döneminde örgüte para vermediğini de savundu.

Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanı'yken Danıştay'a üye seçildiğini, üye seçilmesi için kimsenin aracılık yapmasını istemediğini iddia eden Yılbaşı, üye seçilmesi için gereken şartları taşıdığını ileri sürdü.

Cemaatin adaylarına oy istediği iddiası

Yılbaşı, aleyhine ifade veren Vahit Bektaş'ın aynı sohbet grubunda bulundukları yönündeki ifadesinin doğru olmadığını savundu. Bektaş ile 1,5 yıl 15. Daire'de görev yaptıklarını, farklı heyetlerde çalıştıklarını anlatan Yılbaşı, bu tür toplantılarda bir araya gelmediklerini ileri sürdü.

HSYK'ye 2014'te yapılan üye seçimi öncesinde cemaatin adaylarına oy vermeyenleri başka yerlere tayinle tehdit ettiği suçlamasına değinen Yılbaşı, bu iddianın İdare Hakimi Ufuk Sunaoğlu'nun ifadesinde geçtiğini anımsattı. Yılbaşı, iddianın gerçek dışı ve mesnetsiz olduğunu, kimseyi tehdit etmediğini öne sürdü.

Sanık Hannan Yılbaşı, bu yapıyla hayatının hiçbir döneminde irtibatının bulunmadığını, ailesinde de bu kapsamda soruşturma geçiren tek bir kişi bile bulunmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Savunmasının ardından duruşma savcısı Mutahhar Keleşoğlu'nun sorusu üzerine sanık, FETÖ'nün darbe girişimini lanetlemek amacıyla yapılacak toplantı için gittiği Danıştay'da 16 Temmuz'da gözaltına alındığını anlattı.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre sanığın tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, eski HSYK 1. Dairesi Başkanı İbrahim Okur, İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin, eski Danıştay üyeleri Vahit Bektaş ve Hamza Eyidemir, İdare Hakimi Ufuk Sunaoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 24 Mayıs'a bırakılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA