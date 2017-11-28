Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilerek tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Eski Yargıtay 16. Hukuk Dairesi üyesi sanık Ali Sancar hakim karşısına çıktı.

Savunmasında usule yönelik itirazlarını dile getiren Sancar, tabii hakimlik ilkesinin hukuk devletinin en önemli unsurlarından olduğunu ifade ederek, bu kapsamda davaya bakacak yerin olaydan önce kurulmuş olması gerektiğini söyledi.

Suç tarihindeki düzenlemeye göre Yargıtay üyeleri hakkındaki davaların Yargıtay Ceza Genel Kurulunca görülmesi gerektiğini savunan Sancar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının suçüstü hükümlerine göre yaptığı işlemin de geçersiz olduğunu ileri sürdü.

Sancar, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Kerim Tosun, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal'ın aleyhine verdiği ifadelerin delil niteliği taşıyamayacağını da öne sürerek, bu kişilerin de aynı suçtan soruşturulduğunu, soyut ve zanna dayanan ifadeler verdiklerini iddia etti.

Sanık Sancar, ByLock kullanmadığını, hakkında ByLock üzerinden yazışan kişilerle de bir irtibatının bulunmadığını söyledi.

Mahkeme, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Kerim Tosun, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal'ın tanık olarak dinlenmesine, duruşmanın 15 Ocak 2018'e bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA