Eski Yargıtay dairesinin üyesine fezleke

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan tutuklanan eski Yargıtay Üyesi Abdurrahman Kavun hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyesi Abdurrahman Kavun hakkındaki fezleke, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Fezlekede, şüpheli Kavun'un FETÖ/PDY isimli silahlı terör örgütü mensubu, diğer FETÖ mensupları Mehmet Kaya ve Bülent Çiçekli'nin evinde yapılan toplantılar sonucunda Yargıtay'a gönderilmesine karar verilen isimlerden olduğu belirtildi.

Kavun'un çevresindekilere sosyal demokrat bir yapıya sahip olduğu imajı yarattığı, hakim adayı olduğu dönemde dahi örgütün grup toplantılarına katıldığı kaydedildi.

Fezlekede, "FETÖ/PDY isimli örgüt içerisinde yer alan yargı mensuplarının örgütün talimatı ile yerine getirdikleri Balyoz ismi verilen soruşturma ve yargılamada haksız ve hukuksuz işlemleri sonucu verilen hukuka aykırı kararın da örgüt tarafından dizayn edilen Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandığı bilinmektedir. Söz konusu kararın onanmasında örgüt mensubu Abdurrahman Kavun'un da iştirak ettiği görülmektedir. Örgüt mensupları örgüt içerisindeki disiplinle hareket ederek bu kararın verilmesinde görev alan örgüt mensuplarını yakın takibe almış ve her türlü desteği örgüt disiplini içerisinde verdikleri görülmüştür. Örgüt mensuplarının ByLock üzerindeki yazışmalarında da bu husus açıkça görülmektedir." denildi.

ByLock yazışmaları fezlekede

Fezlekede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yer alan yargı mensuplarına örgüt adına talimat ve emirler veren örgüt jargonu ile "abi" olarak nitelendirilen örgütün sivil imamlarından "Nejat" kod isimli Mehmet Baysal ile eski Yargıtay üyesi Mehmet Kaya arasındaki ByLock yazışmalarına da yer verildi.

Kaynak: AA