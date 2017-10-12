Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle gerçekleştirilen "Eski Van Şehri Müzekent Projesi" kapsamında eski Van şehri gün yüzüne çıkarılacak.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA binasında düzenlenen toplantıda, kalkınma ajanslarının kendi bölgelerinde spesifik alanlara odaklanmaya başladığını belirtti.

Bölge için Van Gölü ile havzasının önemine dikkati çeken Güray, "Van Gölü ve Van Gölü Havzası'nı bir bütün olarak düşündüğünüz zaman elimizde çok ciddi kaynak ve hazine var. Ama bunu işlememiz gerekiyor. Bizde tüm paydaşlarımızla önemli adımlar atmayı planlıyoruz." dedi.

Eski Van şehrinin ayağa kaldırılması için ilk adımı atmayı planladıklarını anlatan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışma uzun süreli bir çalışma olacak ve atılacak adımlar kazı çalışmasının ardından sırayla devam edecek. Eski Van şehri tarzına uygun bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bu konuda ciddi dokümanlarımız var. Alana çok iyi hakim kazı ekibine sahibiz. Kazı ekibimizle koordineli çalışmalarımızı yürüteceğiz. Her ortamda medeniyetlere beşiklik yapan toprakların üzerinde olduğumuzu anlatıyoruz ama artık somut adımlar atmanın zamanı geldi."

"Medeniyetlerin izi ortaya çıkarılacak"

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler ise DAP tarafından yapılan çalışmalar ile bölgenin gelişimine yönelik katkı sunmak istediğini söyledi.

Van'da geçmiş dönemlerde önemli medeniyetlerin hüküm sürdüğünü dile getiren Güler, "Projemizle kentte yaşamış medeniyetlerin izlerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Urartu ve Urartu sonrası dönemlerinde, tarihimizin iç içe olması adına çalışmalar yapılması gerekiyor. Projemizde eski Van şehrinin bir kısmını ayağa kaldırıyoruz." şeklinde konuştu.

Projenin ön şartlarının ortadan kaldırılmasının ardından hayata geçeceğini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Atılan bu adımın, küçük olsa bile Van ve bölge için büyük bir adım olacağına inanıyoruz. Projemizle insanların önüne somut bir şeyle çıkacağız. DAP olarak projelerimiz sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Eski Van şehri kazılarının hızlanması için sunduğumuz desteğin yanı sıra Van Kalesi Yürüyüş Yolu Projesi'nin de finansmanlığını yapıyoruz."

Doç. Dr. Erkan Konyar sunumuyla devam eden toplantı, eski Van şehri kazı alanındaki incelemelerin ardından sona erdi.