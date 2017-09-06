Eski Vali Yurdakul'a 7,5 yıl hapis cezası

Eski Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Yurdakul ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Yurdakul, valiliği döneminde örgüte ait bir eğitim kurumuna arazi tahsis ettiği suçlamasına ilişkin, "Ben değil, İl Genel Meclisi tarafından satış ve kiralama işleri yapılmıştır." dedi.

Bank Asya'da hesabı olduğunu kabul eden Yurdakul, 2010'da çocuklarını kaydettirdiği "cemaat" okulunun, okul ücretinin bu bankadan ödenmesini istediğini savundu.

FETÖ/PDY'nin haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Yurdakul, sağlık sorunları bulunduğunu anlattı, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, üyelerle yaptığı müzakerenin ardından hükmü açıkladı.

Buna göre mahkeme, Yurdakul'u, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Yurdakul'un yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine de karar verdi.