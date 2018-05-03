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Eski vali yardımcısı 4 bin 210 defa girdiği belirlenen ByLock'u inkar etti

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Mersin Vali yardımcısı Veysel Özgür 4 bin 210 defa giriş yaptığı belirlenen ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:15





