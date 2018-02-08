  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Eski üsteğmene FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezası

İzmir'de, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski üsteğmen 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski üsteğmene FETÖden 7,5 yıl hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik duruşmaya, tutuklu sanık Murat D. ve avukatı katıldı.

İddia makamı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Batı Görev Komutanlığında görev yapan ve FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Murat D'nin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiğini belirtti. İddia makamı, bu nedenle sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Murat D, ByLock'u cep telefonuna indirmediği ve kullanmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu. 

Mahkeme heyeti, Doğan'ı 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre, verilen ceza miktarı ve hakkında yurt dışı çıkış yasağına ilişkin adli kontrol şartı uygulanacak olması gibi hususları göz önünde bulundurarak Doğan'ın tahliyesine karar verdi.

FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen eski üsteğmen Murat Doğan Ekim 2016'da gözaltına alınmıştı. Doğan hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: izmir, fetö, eski asker
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