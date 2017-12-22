Eski Tugay Komutanına FETÖ'den müebbet hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen'e müebbet hapis cezası verildi.
Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık eski Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Gürgen ile sanığın avukatı ve yakınları katıldı.
Gürgen, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.
Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından Gürgen hakkında müebbet hapis cezasına hükmettiğini açıkladı.
Çanakkale'de FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 18 Temmuz 2016'da gözaltına alınan Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen, sevk edildiği mahkemece 19 Temmuz'da tutuklanmıştı.
Kaynak: AA