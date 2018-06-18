Eski TÜBİTAK çalışanına FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Nas ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammed Yavuz, dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Nas, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u ve örgüt içinde "İhsan" kod adını kullandığı suçlamalarını da kabul etmeyen Nas, hakkındaki tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

TÜBİTAK'ta uzman olarak görev yaparken haksız yere meslekten ihraç edildiğini savunan Nas, "Hayatımın hiçbir döneminde yasa dışı hiçbir örgüte üye olmadım. İddianamedeki jandarma astsubay öğrencilerinin sorumlusu olduğuma dair suçlamaları da kabul etmiyorum. Ben kimseye 'abilik' yapmadım" dedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Nas'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: AA