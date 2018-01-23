Eski TRT yöneticisi Böken'in 15 yıla kadar hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Böken ve avukatıyla müşteki sıfatıyla davaya müdahil olan TRT'nin avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Necati Kayaközü, Böken'in 1994'te terör örgütünün yayın organlarından Zaman gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başladığını, en son yine örgüte ait Samanyolu Haber'de haber yayın yönetmenliği görevini yürütürken 2009'da TRT'ye iş başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Böken'in sözleşmeli olarak işe başladığı TRT'de hızla yükseldiğini ve TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü görevine getirildiğini belirten savcı, sanığın bundan sonra TRT'nin haber ve yayınlarını FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amacı doğrultusunda şekillendirdiğinin dosyadaki deliller ve tanık beyanlarıyla tespit edildiğini dile getirdi.

Sanığın, telefonlarına örgütün haberleşme programı ByLock yüklendiğini ve bu programı örgüt içi haberleşmede kullandığını ifade eden Kayaközü, Böken'in yine örgüt mensuplarınca kullanılan KakaoTalk programını telefonuna yükleyip, daha sonra bu programı sildiğinin cihazda yapılan teknik incelemeyle belirlendiğini kaydetti.

Böken'in örgüte ait BankAsya'daki hesabına, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra para yatırdığını da belirten Kayaközü, mevcut deliller doğrultusunda sanığın, "silahlı örgüt üyeliği" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, cezanın Terörle Mücadele Kanununa göre yarı oranda arttırılarak 15 yıla çıkarılmasını istedi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan Ali Ahmet Böken, savunma için ek süre istedi.

Savcının değerlendirmesine katılmadıklarını belirten Böken'in avukatı ise 18 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin, tutukluluk süresi de göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Böken'e savunma için ek süre verilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

Kaynak: AA