Eski TRT spikeri Mertcan'ın cenazesi toprağa verildi

Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dün 71 yaşında hayatını kaybeden eski TRT spikerlerinden Mesut Mertcan için TRT Çukurova Haber Bürosu'nda ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde (ÇGC) tören düzenlendi.

Adana Asri Mezarlığı morgundan alınan Mesut Mertcan'ın cenazesi, ilk törenin yapılacağı TRT Çukurova Haber Bürosu'na götürüldü.

Buradaki törenin ardından Mertcan'ın cenazesi Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ne alındı. Törene, Mertcan'ın eski eşi Aysel Tamgüç ve oğulları Taygun ve Ergun Mertcan da katıldı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da Mertcan'ın meslekte iz bırakmış büyük bir usta olduğunu vurgulayarak, "O, Adana'nın yetiştirmiş olduğu müstesna bir kişilikti. TRT'nin bu şekilde sayısız ustaları vardı. Ama Mesut Mertcan bunların içerisinde öncü role sahip olan insanlardan birisiydi. Bizler de kurum olarak büyük ustayı yitirmenin acısı içerisindeyiz." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de "Mertcan kullandığı dil ile Türkçeyi doğru ve güzel konuşmada büyük hizmeti ve katkısı olmuştur. TRT haberciliğinin içerisinde bir büyük usta ve bu büyük ustaların içerisinde en fazla hafızada kalanlardan biriydi." değerlendirmesini yaptı.

"Ulu çınarımızı kaybettik"

Mesut Mertcan'ın oğlu Taygun Mertcan da "Ulu çınarımızı kaybettik. En son kendisini geçen hafta ziyaret ettiğimde bile duymadığım kelimelerin anlamlarını bana sorardı. Yanlış konuştuğum zaman da beni düzeltirdi. Türkçenin ne kadar düzgün konuşulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunurdu. Yeri asla doldurulamayacak büyük bir insandı." diye konuştu.

Daha sonra Mertcan'ın cenazesi babaevinin bulunduğu merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ne getirildi. Helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı'nda götürüldü.

Mertcan'ın cenazesi kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.