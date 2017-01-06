Eski TBMM Başkanı Sezgin'in adı Aydın'da bir bulvara verildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan Bayındırlık Bulvarı'nın adı "İsmet Sezgin Bulvarı" olarak değiştirildi.

Malazgirt Meydanı'nda düzenlenen törende dualar edildi, bulvarın girişine, Sezgin'in gençlik yıllarına ait dev bir fotoğrafı asıldı. Sezgin'in damadı Tamer Levent de İsmet Sezgin'in yazmış olduğu 'Bir uzun soluktu yaşam' adlı şiir kitabından bir şiir okudu.

Açılışta konuşan CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, bugün merhum Sezgin'in 89. doğum günü olduğunu anımsatarak, "İsmet Ağabey, Aydın'da siyaset yapan herkesin örnek alması gereken, feraseti ön planda tutan, güzel ahlakıyla, tüm siyasi partilerle olan yakın ilişkisiyle vatandaşlarımızın gönlünde taht kurmuş bir siyasetçi ve devlet adamıdır." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da 2009 yılında belediye başkanlığına seçildiği günden itibaren, İsmet Sezgin'in deneyimlerinden yararlandığını dile getirdi.

Sezgin'in Türk siyaseti ve Aydın için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Çerçioğlu, "Onu özlüyoruz. O bizim ağabeyimizdi. Aydınlılar olarak onunla gurur duyuyoruz. İsmet Sezgin'in ailesini de burada görmek bizi çok mutlu etti. Amacımız İsmet Ağabeyin adının bu bulvarda sonsuza dek yaşatılması. Meclis kararı aldık, İsmet Sezgin'in heykelini de yaptıracağız." ifadelerini kullandı.

"Babama verilen en büyük hediye"

Merhum Sezgin'in kızı Seynan Sezgin Levent de, 6 Ocak gününün kendileri için çok önemli bir tarih olduğunu, amcası Mukadder Sezgin ile babaları İsmet Sezgin'in aynı tarihte dünyaya geldiğini ifade ederek, "Biz, kocaman Sezgin ailesi, dünyanın neresinde olursak olalım, bir şekilde bir araya gelmeye, bugünü kutlamaya çalışırdık. Bugün babamın daha büyük ailesi olan Aydın'dayız. Yapılan çalışma, babama verilen en büyük hediye. Belki de babam, bugüne kadar aldığı hediyeler içinde en güzelini alıyor." dedi.

Babasının 27 yaşındayken Aydın Belediye Başkanlığı'na seçildiğini hatırlatan Levent, belediye başkanlığı dönemine Aydın'da çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ve bunların dönemin Başbakanı merhum Adnan Menderes tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

Diğer kızı Ayşe Sezgin de, babasının ismini bulvara vererek yaşattıkları için Çerçioğlu'na ve ekibine teşekkür etti. AA