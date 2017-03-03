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Eski SPK Daire Başkanı yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Sancak gözaltına alındı.

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Eski SPK Daire Başkanı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı İbrahim Ethem Sancak Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul ve Ankara emniyet müdürlükleri ekiplerince FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Sancak'ın Bursa'da bir evde gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

İstihbaratın paylaşılması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Sancak gözaltına alındı.

Zanlı, İstanbul'a gönderilecek. AA

Etiketler: fetö, bursa, ibrahim ethem sancak
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