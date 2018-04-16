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Buradasınız : » » Eski savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Eski savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

357 FETÖ sanığının beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

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Eski savcı Yunanistana kaçarken yakalandı

Hudut birlikleri İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakaladı. 

İncelemede, şüpheliler arasında, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında, "görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak", "özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek", "hakaret" gibi suçlardan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davaya bakan Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi de firari Kılınç'ın dosyasını, yargılamanın yapılabilmesi için Yargıtay'a göndermişti. 

Kılınç, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının da savcısıydı.

Kaynak: AA

Etiketler: savcı, eski savcı, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, Yunanistan
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