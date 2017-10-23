Eski savcı ve hakim çifte FETÖ'den 15'er yıl hapis istemi

Hatay'da FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilip tutuklanan eski cumhuriyet savcısı Ö.Ö. ve eski hakim eşi C.G.Ö. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırlandı.

İddianamede, 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılması istenen sanıklardan Ö.Ö'nün örgüt üyelerinin gizli iletişim programı ByLock'u kullandığının tespit edildiği, diğer sanık C.G.Ö'nün de kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine dernek kapatılıncaya kadar üye olduğu belirtildi.

Sanık çiftle ilgili bilgi sahibi olan tanık ve itirafçıların da ifadelerine iddianamede yer verildi.

Şüpheli olarak ifadesi alınan B.K, 2015 yılı başlarında yapıya ait evlerdeki sohbet toplantılarına katıldığını, bu sohbetlerde adli ve idari yargı mensupları arasında Ö.Ö'yü de gördüğünü söyledi.

İddianamede savunmalarına da yer verilen sanık çift, haklarındaki örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi.

Çiftin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA