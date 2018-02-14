  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.815
    EURO 4.703
  • BIST 113454.95
    ALTIN 163.593
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eski Samsun Garnizon Komutanı hakkındaki dava

Eski Samsun Garnizon Komutanı hakkındaki dava

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Samsun Garnizon Komutanı tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in yargılanmasına devam edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eski Samsun Garnizon Komutanı hakkındaki dava

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Eken, Bafra Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Basına kapalı görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Heyet, kararını açıklamak için duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.

Mehmet Şükrü Eken, darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış, 17 Temmuz 2016'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, garnizon komutanı, FETÖ davası, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER