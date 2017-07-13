  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.575
    EURO 4.08
  • BIST 103960.38
    ALTIN 140.392
Buradasınız : » » Eski Rize Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü tutuklandı

Eski Rize Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü tutuklandı

Rize'de FETÖ/PDY'ye yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden, aralarında eski Rize Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Sarıca'nın da bulunduğu 4'ü cezaevine gönderildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eski Rize Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü tutuklandı

Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan, aralarında eski Rize Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ramazan Sarıca'nın da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, örgütle bağlantılı oldukları, örgüt lehine sosyal medyada propaganda yaptıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'i savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi, 15'i ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eski Rize Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sarıca ile K.B, R.Y. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, diğer 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: rize, fetö, PDY, rize polis meslek yüksekokulu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER