Eski Rize Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü tutuklandı

Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan, aralarında eski Rize Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ramazan Sarıca'nın da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, örgütle bağlantılı oldukları, örgüt lehine sosyal medyada propaganda yaptıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'i savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi, 15'i ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eski Rize Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sarıca ile K.B, R.Y. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, diğer 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.