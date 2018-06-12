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Eski polis amirlerinin mahrem sorumlusu yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında Kırşehir'de eski polislerin mahrem sorumlusu olduğu ileri sürülen kişi, Kayseri'de 2 yıldır saklandığı evde yakalandı.

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Eski polis amirlerinin mahrem sorumlusu yakalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olan eski öğretmen C.B'nin yakalanması için Kırşehir ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Şüphelinin Kayseri'de olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri, kent merkezindeki bir ikamete baskın düzenleyerek, C.B'yi kaldığı evde yakaladı.

İşlemlerinin ardından Kırşehir'e getirilen C.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

C.B'nin, Kırşehir'deki eski polis amirlerinin mahrem sorumlusu olduğu, birçok polise örgütün gizli yazışma programı ByLock kurduğu, ailesini anne ve babasının yanına göndererek Kayseri'de bir ev kiraladığı ve yaklaşık 2 yıldır burada saklanmaya çalıştığı belirtildi. 

Kaynak: AA

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