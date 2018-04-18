Eski Milli Savunma Bakanı Vuralhan öldürüldü

Olay, İstanbul'da Sirkeci'de bulunan bir kafede saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Milli Savunma eski Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen Yüksel Harababa ile kafede buluştu. İddiaya göre, ikili aralarında görüşürken bir süre sonra Vuralhan koruma polisi B.Y.'yi "Özel konuşacağız" diyerek dışarı çıkardı.

Bu sırada, Yüksel Harababa yanında bulundurduğu falçata ile Vuralhan'ın boğazını kesti. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Vuralhan'ı Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vuralhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Yüksel Harababa, gözaltına alındı. Şüpheli emniyet girişinde basın mensuplarının, 'Neden yaptınız' şeklindeki sorusuna, "Hak etti" şeklinde yanıt verdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

1987-1989 yıllarında Bakanlık yapmıştı

Mehmet Ercan Vuralhan, 1987 Genel Seçimleri'nde Anavatan Partisi'nden Ankara Milletvekili seçilmiş, 21 Aralık 1987 ile 30 Mart 1989 arasında Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı.

Kaynak: AA