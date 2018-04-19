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Buradasınız : » » Eski Milli Savunma Bakanı Vuralhan cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Eski Milli Savunma Bakanı Vuralhan cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Yüksel K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Eski Milli Savunma Bakanı Vuralhan cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan ve plastik üretim işi yaptığı belirtilen şüpheli Yüksel K. ilk ifadesinde, Vuralhan'a birlikte iş yapma vaadiyle 2014'ten bu yana yüksek miktarda para verdiğini öne sürdü.

Vuralhan'a 2014 yılından itibaren 650 bin dolar ve 350 lira para verdiğini, bir iş yapamayınca da parasını istediğini anlatan şüpheli Yüksel K., "Dün Sirkeci'de bir kafede buluştuğumuzda da 'Yurt dışından param gelecek bana 2 bin 500 lira daha borç ver' deyince kendimi kaybettim. Yanımdaki bıçakla saldırdım" dedi.

Şüphelinin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.

Bu arada Adli Tıp Kurumu'ndan bir yakını tarafından alınan ve Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürülen Mehmet Ercan Vuralhan'ın cenazesinin yarın Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki Vuralhan, dün Yüksel K. tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan
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