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Buradasınız : » » Eski milli kaleci Çatkıç FETÖ'den tutuklandı

Eski milli kaleci Çatkıç FETÖ'den tutuklandı

Eski milli kaleci Ömer Çatkıç'ın "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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Eski milli kaleci Çatkıç FETÖden tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) futbol yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski milli kaleci Ömer Çatkıç, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Çatkıç'ın, FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Ergün Güçlü tarafından ifadesi alındı.

Savcı Güçlü, Çatkıç'ı, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan Çatkıç'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ/PDY)" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

"Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya 1 milyon dolar yatırdı"

Savcılık sevk yazısında, şüpheli Ömer Çatkıç'ın, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u 1 Eyül 2014'te kullandığının tespit edildiği belirtilerek, "Şüpheli FETÖ/PDY örgüt lideri olan Fetullah Gülen isimli şahsın çağrısı üzerine 21 Ocak 2014'te Bank Asya isimli bankada, 1 milyon dolar yatırmak suretiyle katılım hesabı açtırdığı ve bu katılım hesabı üzerinden uzun süre para yatırıp çekmek suretiyle işlem yaptığı, aktif olarak Bank Asya hesabını kullandığı anlaşılmıştır." denildi. 

Yazıda Çatkıç'ın, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi (15 yıl) dikkate alınarak tutuklanması talep edildi. 

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö, Eski milli kaleci Ömer Çatkıç
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