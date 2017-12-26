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Buradasınız : » » Eski milli futbolcu Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu

Eski milli futbolcu Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu

Bank Asya'ya 950 bin lira yatırdığı iddia edilen futbolcu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eski milli futbolcu Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu

Uğur Boral, 2003 yılında Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını, sonrasında ise sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

Boral ifadesinde, bu sohbetlere katılan diğer futbolcuların adını verdi. Boral’ın itirafları ve verdiği bilgiler doğrultusunda FETÖ'nün spor yapılanmasına yönelik yeni operasyonlar yapılabileceği belirtildi.

Eski milli futbolcunun, FETÖ’nün kapatılan kurumlarından Bank Asya’ya 950 bin lira yatırdığı da öne sürüldü.

Uğur Boral'ın ismini savcılığa, gözaltına alınan eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün vermişti.

İtirafçı olan İrtegün'ün verdiği bilgiler doğrultusunda, eski milli futbolculardan Ömer Çatkıç ile Zafer Biryol tutuklanmıştı. Bekir İrtegün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada ayrıca FETÖ’nün futbol imamı olduğu belirtilen Ali Şenel’e bağlı Anadolu illerinde görev yapan 3 ayrı imamın daha olduğu belirlendi.

Bu imamların, Anadolu kulüplerinde görev aldığı ve özellikle transfer sürecinde devreye girdikleri öne sürüldü.

TRT Haber 

Etiketler: Uğur Boral, fetö
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