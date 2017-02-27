Eski milli eğitim personeli 7 kişi gözaltında

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün gizli haberleşme sistemi "Bylock"u kullandıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları gerekçesiyle 7 eski milli eğitim personeli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.