Eski Milletvekili Öner son yolculuğuna uğurlandı

24. Dönem CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner için ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclsi'nde (TBMM) düzenlendi.

Törene, Öner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile çok sayıda eski ve yeni milletvekili katıldı.

Öner'in eşi Saadet Öner, törende kısa bir konuşma yaptı. Okunan duanın ardından Öner'in cenazesi ambulansa konuldu.

Meclis'teki törenin ardından, Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tabuta omuz verdi.

Öner, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayseri'de 10 Temmuz 1948'de doğan Ali Haydar Öner, kaymakamlık görevinin yanı sıra valilik ve belediye başkanlığı yaptı.

CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili seçilen Öner, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA