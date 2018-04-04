  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Eski Mersin Vali Yardımcısı Katırcı'ya FETÖ davası

Eski Mersin Vali Yardımcısı Ali Katırcı hakkında "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmaktan"tan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Eski Mersin Vali Yardımcısı Katırcıya FETÖ davası

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mersin Vali Yardımcısı Ali Katırcı hakkında "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan iddianame hazırladı.

Katırcı için 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame sunulduğu Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplam 39 sayfalık iddianamede, şüphelinin öğrencilik yıllarında terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen’e hitaben "biat mektubu" yazdığı iddialarına yer verildi.

İddianamede savunmasına yer verilen Katırcı ise örgüt üyesi olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

İddianamede, Katırcı'nın örgütün finans kaynaklarından Bank Asya'da açık hesabının ve hesap hareketlerinin bulunduğuna dikkat çekildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanmış raporlarda da şüphelinin örgütle bağlantısı olduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin örgütün Kimse Yok Mu derneğine yardımda bulunduğu yer aldı ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. 

Katırcı'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.  

Kaynak: AA

Etiketler: Vali yardımcısı, Mersin, iddianame, fetö, ali katırcı
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