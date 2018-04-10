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Buradasınız : » » Eski Mersin Vali Yardımcısı Kartal'a FETÖ'den 15 yıl hapis istemiyle dava

Eski Mersin Vali Yardımcısı Kartal'a FETÖ'den 15 yıl hapis istemiyle dava

Adana'daki FETÖ soruşturması kapsamında eski Mersin Vali Yardımcısı Eyüp Sabri Kartal hakkında "terör örgütü üyesi" olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Eski Mersin Vali Yardımcısı Kartala FETÖden 15 yıl hapis istemiyle dava

Eski Mersin Vali Yardımcısı Eyüp Sabri Kartal hakkında "terör örgütü üyesi" olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından Kartal hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan iddianame sunulduğu Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen ve 35 sayfadan oluşan iddianamede savunmasına yer verilen Kartal ise örgüt üyesi olmadığını iddia ederek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde; Kartal'ın 'Zaman gazetesi' abonesi olduğu, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı, terör örgütünün Kimse Yok mu derneğine bağışta bulunduğu belirlendi. Ayrıca aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait vaaz ve ses kayıtlarının olduğu CD ve DVD'lerin ele geçirildiği belirtildi. Tüm bunlara değinilerek, Kartal'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kartal'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 

Kaynak: AA

Etiketler: Vali yardımcısı, Mersin, FETÖ davası, fetö, Adana
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