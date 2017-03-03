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Buradasınız : » » Eski MEB personeli 8 kişi tutuklandı

Eski MEB personeli 8 kişi tutuklandı

Elazığ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Eski MEB personeli 8 kişi tutuklandı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 27 Şubat'ta düzenlenen operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 eski milli eğitim personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA
 

Etiketler: Elazığ, meb, fetö
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