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Buradasınız : » » Eski Kuveyt askeri ataşesine FETÖ'den 9 yıl hapis

Eski Kuveyt askeri ataşesine FETÖ'den 9 yıl hapis

FETÖ'nün darbe girişimi başarısız olunca Suudi Arabistan üzerinden Almanya'ya kaçmak isterken yakalanan eski Kuveyt askeri ataşesi Mikail Güllü'ye, 9 yıl hapis cezası verildi.

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Eski Kuveyt askeri ataşesine FETÖden 9 yıl hapis

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Kuveyt askeri ataşesi kurmay albay Mikail Güllü, avukatı ve yakınları katıldı.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunması alınan Güllü, üzerine atılı FETÖ üyeliği iddiasını kabul etmedi, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını savundu.

Darbe girişimi sırasında adının darbecilerle birlikte haberlere konu olduğunu ifade eden Güllü, hedef gösterildiği için Almanya'ya dayısının oğlunun yanına gitmek istediğini söyledi. Kaçma iddiasını kabul etmeyen Güllü, "Kaçmak isteseydim darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı 16 Temmuz sabah saatleri yerine gece saat 22.00'yi beklemezdim" dedi.

İngilizce bilmediği halde ateşe olarak görevlendirildiği iddiasını da kabul etmeyen Mikail Güllü, İngilizce seviyesinin çok iyi olduğunu, İzmir'de İngilizce eğitim veren bir üniversiteden doktora yaptığını belirtti.

Güllü, aleyhinde tanıklık yapan Erdal Demirtaş'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, tanığın görevde olan birçok isim için de FETÖ suçlamasında bulunduğunu ileri sürdü.

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Güllü'nün anayasal düzeni ihlal suçundan beraatına hükmetti. Sanığa silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Kaynak: AA 

Etiketler: mikail güllü, fetö, askeri ataşe
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