Eski Kurşunlu Kaymakamı Eryiğit'e FETÖ'den hapis

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eski Kurşunlu Kaymakamı Hasan Hüseyin Eryiğit, yakınları ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Eryiğit, atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Eryiğit'in avukatı da müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetle yaptığı müzakerenin ardından, Eryiğit'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Sanık Eryiğit, 23 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ aidiyeti, iltisaki ve irtibatı olabileceği değerlendirildiği için görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA