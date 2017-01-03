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Eski kurmay albay FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski kurmay albay Yunus Can çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eski kurmay albay FETÖden tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski kurmay albay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski deniz kurmay albay Yunus Can, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Can, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan eski kurmay albay Can, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, 15 temmuz, darbe girişimi, fetöcü askerler
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