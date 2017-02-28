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Buradasınız : » » Eski komutana 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 1 yıl hapis

Eski komutana 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 1 yıl hapis

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Siirt İl Jandarma İstihbarat Komutanı Müniroğlu "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski komutana Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Siirt İl Jandarma İstihbarat Komutanı Binbaşı Erdal Müniroğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle, 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Siirt 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Müniroğlu tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, söz konusu paylaşımda kendisine de hakaret edilen AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu'nun avukatı Diyaeddin Temiz de bulundu.

Üzerine atılı suçlamayı reddeden sanık Müniroğlu, beraatini istedi.

Sanığın cezalandırılmasını talep eden Temiz, "Sanığın üzerine atılı suçu işlediği delillerle sabittir. Sanık hakaret kastı ile hareket etmiştir, TSK mensubu ve istihbarat biriminde çalışmasına rağmen siyasi bir yorumlar yapması ayrıca hukuk dışı, cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Müniroğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçundan 1 yıl hapis, Çalapkulu'na karşı "Hakaret" suçundan da bin 740 lirayla cezalandırılmasına karar verdi.

Etiketler: fetö soruşturması, Siirt İl Jandarma İstihbarat Komutanı
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