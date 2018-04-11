Eski Kocaeli FEM Dershaneleri Genel Müdürü'nün yargılandığı davada mütalaa

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski Kocaeli FEM Dershaneleri Genel Müdürü M.K.'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamaları yöneltilen tutuksuz sanık ile yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada, benzer suçlardan 2 farklı dosya, sanığın dosyasıyla birleştirildi.

Bu dosyalardan birinde tanık N.K.'nin hakkındaki ifadelerinin okunması üzerine sanık M.K., N.K.'nin dershanede öğretmen olarak görev yaptığını belirterek, aleyhe olan ifadeleri kabul etmedi.

Savcı mütalaasını sundu

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise cezalandırılması yönünde karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Fatih Dişçi ise mütalaaya ilişkin yazılı savunma yapmak üzere süre talep etti.

Dava ertelendi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına yazılı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Eski Kocaeli FEM Dershaneleri Genel Müdürü M.K. hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, sanığın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA