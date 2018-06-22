Eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü'ne FETÖ'den 8 yıl hapis

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ davasının duruşmasına, 8'i tutuklu 9 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.
Söz alan sanıklar, son savunmalarında suçlamaları reddederek, beraat taleplerini tekrarladı.
Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun'a 8 yıl 1 ay 15 gün, 5 sanığa 7 yıl altışar ay, 3 sanığa ise 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi.
Heyet, tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: AA