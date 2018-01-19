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Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ile kurmay başkanı tutuklandı

Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı emekli korgeneral Bozkurt ile kurmay başkanı emekli albay Dodurga, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

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Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ile kurmay başkanı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında KTBK komutanı olarak görev yapan emekli korgeneral İlyas Bozkurt ile kurmay başkanı emekli albay Erdal Dodurga, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Hükümete ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece sorgulanan Bozkurt ile Dodurga tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö soruşturması
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