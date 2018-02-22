Eski kaymakama FETÖ'den 6 yıl hapis cezası

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık eski kaymakam Süleyman Erdoğan ve avukatı katıldı.
Esas hakkındaki görüşünü sunan savcı, sanığın, mevcut deliller üzerinden üniversite yıllarında örgüte sempati duymaya başladığının görüldüğünü belirterek, kod adlarıyla irtibat kurduğu örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğunun belirlendiğini söyledi ve cezalandırılmasını istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık kaymakamı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla sanığın tahliyesine hükmetti.
Eski Aksu Kaymakamı Süleyman Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 11 Ağustos 2016'da İçişleri Bakanlığınca açığa alınmış ve meslekten ihraç edilmişti. Erdoğan 13 Ağustos 2016'da "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Kaynak: AA