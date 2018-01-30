  • 30 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.788
    EURO 4.692
  • BIST 120845.29
    ALTIN 163.206
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eski Kars İl Jandarma Komutanına FETÖ'den 15 yıl hapis

Eski Kars İl Jandarma Komutanına FETÖ'den 15 yıl hapis

Kars'ta darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan eski İl Jandarma Komutanı albay Güngör'ün de aralarında bulunduğu 11 sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eski Kars İl Jandarma Komutanına FETÖden 15 yıl hapis

Kars'ta FETÖ'nün darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 11 sanığın davası 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada görüldü. 

Tutuklu yargılanan eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör ile eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk, astsubay Murat Aydoğmuş, önceden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 sanık hazır bulundu.

Eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü binbaşı Ömer Talay ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Karar

Mahkeme Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu başkanlığındaki heyet davayı karara bağlayarak, eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, aynı suçtan yargılanan dönemin İl Jandarma Komutan yardımcısı yarbay Kamil Öztürk'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 15 yıl, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ömer Talay ile astsubay Murat Aydoğmuş'a ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti. 7 sanığın ise beraatlerine karar verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: serdar güngör, Kars, darbe girişimi, jandarma komutanı, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER