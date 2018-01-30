Eski Kars İl Jandarma Komutanına FETÖ'den 15 yıl hapis

Kars'ta FETÖ'nün darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 11 sanığın davası 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada görüldü.

Tutuklu yargılanan eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör ile eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk, astsubay Murat Aydoğmuş, önceden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 sanık hazır bulundu.

Eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü binbaşı Ömer Talay ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Karar

Mahkeme Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu başkanlığındaki heyet davayı karara bağlayarak, eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, aynı suçtan yargılanan dönemin İl Jandarma Komutan yardımcısı yarbay Kamil Öztürk'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 15 yıl, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ömer Talay ile astsubay Murat Aydoğmuş'a ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti. 7 sanığın ise beraatlerine karar verildi.

Kaynak: AA