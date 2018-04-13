Eski kamu personellerine FETÖ'den gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, başka bankalardan kredi çekip, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda kapatılan Bank Asya üzerinden örgüte maddi destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen kamu personellerinin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen 20 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA