  • 23 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Eski İZKA genel sekreterine 15 yıla kadar hapis istemi

Darbe girişiminin ardından kamu görevinden ihraç edilen eski İZKA Genel Sekreteri Can hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

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Eski İZKA genel sekreterine 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kamu görevinden ihraç edilen eski mülki idare amiri ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Ergüder Can hakkında "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ'nün kuruluşu, amacı, yapılanması gibi bilgilere yer verilen iddianamede, son olarak mülkiye başmüfettişliği görevinde bulunan Can'ın, 17 Temmuz 2016'da görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İddianamede, Can'ın, FETÖ/PDY'ye müzahir kişilerin haberleşmek için kullandıkları ByLock uygulamasını kullandığı savunularak, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması istendi.

Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçu için 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis öngörülüyor.

Can, daha önce mülkiye müfettişliğinin yanı sıra Harmancık, Akçakent, Akçadağ, Gelendost, Türkoğlu kaymakamlıkları ve Iğdır vali yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştu.

Etiketler: izka, fetö
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