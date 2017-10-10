Eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkındaki FETÖ davası başladı

Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) devredilen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) da görev yapan eski istihbaratçı Basri Aktepe'nin, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Aktepe ve avukatı katıldı.

Basri Aktepe, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti ve tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada Aktepe'ye, Ankara Emniyet Müdürlüğünün 1999'da hazırladığı "Fetullah Gülen ve Işık Tarikatı" raporunda isminin 15'inci sırada gösterildiği anımsatıldı.

Basri Aktepe, dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican'a devlet tarafından tahsis edilen telefonu oğlunun kullandığına ilişkin haberler üzerine, amirlerinin bilgiyi sızdıranın bulunmasını istediğini anlatarak, "İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun görev verdi. Kimin, hangi numaraları sorguladığını araştırarak, tutanağı arz ettik. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli herkes o tutanağı imha etmem konusunda beni sıkıştırdı. Bunu imha etmeden Sabri Uzun'a sunduk. O dönemde bu iş dolayısıyla husumet besleyenler ismimi listeye yazmış." diye konuştu.

Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın, geçmişte "cemaate yönelik dinleme yapılamadığı"na değinirken kendisine yönelik suçlamalarda bulunduğu anımsatılan Aktepe, o dönemde GSM altyapısının bir yerde dinlemeye imkan tanıdığını aktararak, "Saçan'ın istediği teknik olarak mümkün değildi. Ama onun siyasetteki ilişkileri dolayısıyla istihbarattaki şube müdürlerimiz dinleme için onlara da bir uç verdiler." iddiasında bulundu.

Basri Aktepe, FETÖ/PDY'ye ilişkin, "O zaman cemaatti ve memlekette iyi şeyler yapıyordu. Biz de böyle görüyorduk. Benim buna sempatim vardı. Ama 2002'de ben bu işi bitirdim." dedi.

FETÖ/PDY'nin tepe yöneticilerinden Şerif Ali Tekalan'ın yeğeniyle evli olduğunu belirten Aktepe, "Ben bu adamla bir araya gelince 'cemaat nasıl' demezdim." ifadesini kullandı.

Basri Aktepe, soru üzerine, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında MİT'teki görevinin başında olduğunu söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve telekomünikasyon sektöründe iş yapan Adem Öcal da 2002'den itibaren bu yapının çok tehlikeli olduğunu cemaat içinde söylemeye başladığını, söylediği kişilerin Şerif Ali Tekalan ve Harun Tokak olduğunu, örgütün de kendisine kumpas kurduğunu ifade etti.

Bir tanıdığının geçmişte TİB'e girmek için uğraştığını, o dönemde kendisine "Senin yüzünden giremiyorum" dediğini anlatan Öcal, "Bu kişi daha sonra TİB'e girebildi. O dönemde bana, benim hiç tanımadığım emniyet mensuplarının beni tanıdıklarını anlattı." şeklinde konuştu.

Adem Öcal, o dönemde BTK'daki en etkili kişinin Basri Aktepe olduğunu dile getirdi.

Duruşmada Öcal'ın da beyanında ismi geçen bazı kişilerin tanık olarak dinlenmesine, Aktepe'nin tutukluluğunun devamına karar verilerek, dava ertelendi.