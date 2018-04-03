Eski İstihbarat Şube Müdürü'ne FETÖ'den gözaltı

Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÖ soruşturması kapsamında gar saldırısı sonrası açığa alınan Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

03 Nisan 2018 Salı 11:31





