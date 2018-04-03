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Buradasınız : » » Eski İstihbarat Şube Müdürü'ne FETÖ'den gözaltı

Eski İstihbarat Şube Müdürü'ne FETÖ'den gözaltı

Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÖ soruşturması kapsamında gar saldırısı sonrası açığa alınan Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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Eski İstihbarat Şube Müdürüne FETÖden gözaltı

Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış. Ankara'da bulunan 20 şüpheliden 18'ini Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler arasında Hacettepe Teknokent AŞ'nin eski yöneticilerinin de olduğu öğrenilmişti. 

Operasyonla ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı. Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısının ardından açığa alınan Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un, Teknokent'te yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı ortaya çıktı. 

Kaynak: İHA, AA

Etiketler: Teknokent, Hacettepe, gözaltı, fetö
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