Eski istihbarat şube müdürü Ulusoy'a tahliye

Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un tahliyesi kararlaştırıldı.

Ulusoy'un avukatı, müvekkilini tutuklayan Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazda bulundu.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Hakimi Yusuf Arslan, dosya üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda, "suç vasfının şüpheli lehine değişebileceği ve tutuklama tedbirinin ölçülü olmayacağı"na kanaat getirerek, Ulusoy'un tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararına, üst hakimlik nezdinde itiraz hakkı bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Hacettepe Teknokent'teki yapılanması ve kurumun zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, 2 Nisan'da 25 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı.

Gözaltına alınan iş adamı Muhammet Tolga E'nin, Hacettepe Teknokent'e kendine yakın kişileri yerleştirerek, kadrolaştığı ve aldığı işlerle kurumu zarara uğrattığı öne sürülmüştü.

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un ise Muhammet Tolga E'nin hakkındaki soruşturma ve şikayetlerle ilgili emniyette koruma sağladığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA