Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

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Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapacağı 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.
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