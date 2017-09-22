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Buradasınız : » » Eski İl Jandarma Komutanı Keleş'e FETÖ'den hapis

Eski İl Jandarma Komutanı Keleş'e FETÖ'den hapis

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada tutuklanan eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Keleş'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi

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Eski İl Jandarma Komutanı Keleşe FETÖden hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Keleş ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsedeki esas hakkında verdiği mütalaasını tekrarladığını belirterek, Keleş'in tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Savunma yapan Keleş, bu yapıya sadece iyi niyet ve saf duygularla katıldığını, son zamanlarda irtibatının seyreldiğini ileri sürdü.

Toplam 26 yıllık meslek hayatında devlet ve millet aleyhine bir eyleminin olmadığını savunan Keleş, "Uzun zamandır bu yapıyla bağlantımı kesmiştim. Bu durumu tanık beyanları da doğrulamıştır. Bildiklerimi samimi şekilde anlattım. 14 aydır tutukluyum. Bu hususların dikkate alınarak tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Keleş'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Tutuklulukta geçirdiği süre ile aldığı ceza miktarını dikkate alan mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı koyarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Heyet, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ise beraatini kararlaştırdı.

Etiketler: fetö, darbe girişimi, 15 temmuz, ceyhun keleş
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