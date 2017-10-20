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Buradasınız : » » Eski HSYK üyelerine FETÖ'den fezleke

Eski HSYK üyelerine FETÖ'den fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 eski HSYK üyesine "FETÖ yöneticisi oldukları" suçlamasıyla hazırladığı fezlekeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

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Eski HSYK üyelerine FETÖden fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucu şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan fezlekeler, dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçu için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Hakkında soruşturma başlatılan HSYK üyeleriyle ilgili yargılamalara, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi bakacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Daireye gönderilecek fezlekeler, iddianame yerine geçecek.

Eski HSYK üyeleri Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunuyor. Kerim Tosun ile Mustafa Kemal Özçelik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler: PDY, HSYK, fetö
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