  • 03 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.588
    EURO 4.211
  • BIST 103550.41
    ALTIN 146.49
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eski HDP'li vekile 7,5 yıl hapis istemi

Eski HDP'li vekile 7,5 yıl hapis istemi

Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eski HDPli vekile 7,5 yıl hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında savcılığın davetine rağmen ifade vermeye gitmeyen ve yurt dışına kaçtığı tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında terörist cenazesine katılmasıyla ilgili tahkikat çerçevesinde de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de yapılan oylamayla milletvekilliği düşürülen ve hakkında başka suçlardan yakalama kararı bulunan HDP'li Öztürk'ün Batman'da 4 Nisan 2016'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı Metin Şipal'in taziyesine katılmasıyla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Öztürk'ün, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

Etiketler: hdp, tuğba hezer öztürk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER