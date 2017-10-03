Eski HDP'li vekile 7,5 yıl hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında savcılığın davetine rağmen ifade vermeye gitmeyen ve yurt dışına kaçtığı tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında terörist cenazesine katılmasıyla ilgili tahkikat çerçevesinde de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de yapılan oylamayla milletvekilliği düşürülen ve hakkında başka suçlardan yakalama kararı bulunan HDP'li Öztürk'ün Batman'da 4 Nisan 2016'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı Metin Şipal'in taziyesine katılmasıyla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Öztürk'ün, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.