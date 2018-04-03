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Buradasınız : » » Eski HDP Siirt Milletvekili Konca hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eski HDP Siirt Milletvekili Konca hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Siirt'teki nevruz etkinliğinde PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın da yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Eski HDP Siirt Milletvekili Konca hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, HDP öncülüğünde 21 Mart'ta gerçekleştirilen etkinlikte terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ile HDP İl Başkan Yardımcısı Necibe İlhan'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda İlhan'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari Konca ile diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Siirt, PKK, nevruz, necibe ilhan, hdp, besime konca
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