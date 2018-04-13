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Buradasınız : » » Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

Mahkeme, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaşın tutukluluğu devam edecek

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Demirtaş, avukatları, yakınları ve HDP milletvekilleri katıldı.

Selahattin Demirtaş, yargılandığı fezlekelere konu olan konuşmaların Mecliste yasama sorumsuzluğu kapsamında yaptığı konuşmalarla benzerlik taşıdığı için müzekkere yazılarak TBMM'den konuşmalarının istenmesini talep etti.

Miting konuşmalarının kimseyi suç işlemeye teşvik ve tahrik etmediğini savunan Demirtaş, aksine suça konu olan konuşmanın, hitap ettiği kitlenin suça bulaşmasını engellemeye yönelik olduğunu öne sürdü.

"Ben hiçbir zaman PKK yöneticisi olmadım, ne kimseden emir aldım ne de kimseye emir verdim. Benim tutuklanmam örgüte sosyolojik destek vermektir." diye savunma yapan Selahattin Demirtaş, konuşmalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesini talep etti.

Demirtaş'ın beyanlarından sonra avukatlarına söz verildi. Avukatlar, müvekkilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliyeye yönelik beyanlarını aldıktan sonra müzakereye çekildi. Müzakerenin ardından kararını açıklayan heyet, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Duruşmaya 18 Temmuz'da devam edilecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: hdp, selahattin demirtaş
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