Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında fezleke

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 29 Mayıs 2016'da merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP'nin 1. Olağan Kongresi'ne katıldığı bildirildi.

Toplantıda Demirtaş'ın yaptığı konuşmanın terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir televizyonlarda canlı yayınlandığı belirtilen fezlekede, söz konusu konuşmada Demirtaş'ın "Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediği aktarıldı.

Demirtaş'ın hala milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip bulunduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği vurgulandı.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında belirtilen 3 suçla ilgili 2 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

Dokunulmazlıkların kaldırılması

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de kabul edilmiş, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile milletvekilliği sona erdirilen ve parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı HDP'liler tutuklanmıştı.

Kaynak: AA