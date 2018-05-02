  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanlarına FETÖ'den gözaltı kararı

Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanlarına FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında, 9'u eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

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Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanlarına FETÖden gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt üyeliği suçundan soruşturma yürütülen zanlılardan bazılarının FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Görevden uzaklaştırılmış ve ihraç edilmiş 9 eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı ve bir sivil için Ankara ve İzmir'de gözaltı kararı çıkartıldı.

Kararın ardından harekete geçen emniyet görevlileri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, ankara, izmir
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