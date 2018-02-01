  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Eski hakime FETÖ'den hapis istemi

Eski hakime FETÖ'den hapis istemi

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında eski Samandağ hakimi İ.C. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Eski hakime FETÖden hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu iddia edilen eski hakim İ.C. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheli hakkındaki itirafçıların ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüpheli hakimin üniversite eğitimi boyunca FETÖ'ye ait ev ve yurtlarda kaldığı, örgüt içerisinde etkin bir şekilde yer aldığı, "abi"lik yaparak örgüte eleman devşirdiği, örgütün dershanelerine gittiği yer aldı. 

İddianamede, şüpheli İ.C'nin hazırlık soruşturması aşamasında alınan ifadesine de yer verildi. 

Burada, lise son sınıfta FETÖ'ye ait dershaneye iki yıl gittiğini ve üniversite eğitimi sürecinde örgüte ait evlerde kaldığını dile getiren İ.C, 17-25 Aralık süreci sonrası örgütle olan bağını kopardığını iddia etti.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.  

Kaynak: AA

Etiketler: Samandağ, fetö soruşturması, fetö, Eski hakim, Adana
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